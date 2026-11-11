Ab heute dicht: Timmelsjoch verabschiedet sich in die Wintersperre

Am heutigen Mittwochabend schließt die Timmelsjoch Hochalpenstraße endgültig ihre Schranken für dieses Jahr. Die beliebte Passverbindung zwischen Tirol und Südtirol geht in den Winterschlaf.

Die Timmelsjoch Hochalpenstraße ist am heutigen Mittwoch, dem 11. November 2026, nur noch bis 20 Uhr für den Verkehr freigegeben. Danach fällt der Schranken und die Straße geht in die Winterpause. „Noch einmal die beeindruckende Bergwelt am Timmelsjoch genießen, bevor sich die Hochalpenstraße in die Winterpause verabschiedet“, verabschiedete sich die Timmelsjoch Hochalpenstrasse AG auf Social Media. „Danach heißt es Abschied nehmen von der Saison 2026. Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern und freuen uns auf ein Wiedersehen im kommenden Frühjahr!“

Höchster Übergang zwischen Nord- und Südtirol

Das Timmelsjoch, auf italienischer Seite als Passo del Rombo bekannt, thront auf einer Höhe von bis zu 2.509 Metern und ist der höchste befahrbare Passübergang zwischen Nord- und Südtirol. Die Panoramatrasse schlägt eine Brücke vom Tiroler Ötztal direkt ins Südtiroler Passeiertal.