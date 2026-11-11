Hightech-Chirurgie und Kassenärzte-Krise: Neuer Frauenklinik-Chef rüttelt auf

Am Mittwoch, dem 11. November 2026, stellte sich Ibrahim Alkatout im Rahmen einer gut besuchten Pressekonferenz offiziell vor. Der international renommierte Arzt, Wissenschaftler und Medizinethiker leitet die renommierte Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe bereits seit dem 1. April 2026.

Präzise Roboter-Eingriffe und Methoden aus dem Spitzensport

Ein zentraler Schwerpunkt von Alkatout liegt im Ausbau modernster Operationsmethoden. Statt großer Bauchschnitte setzen die Innsbrucker Gynäkologen verstärkt auf winzige Zugänge mit Roboter- und Kameraunterstützung, etwa bei Tumorerkrankungen, Endometriose, Myomen oder in der Fertilitätschirurgie. „Für Patientinnen ist der minimalinvasive Zugang viel schonender, er ermöglicht zugleich genauere, sicherere und schnellere Eingriffe. Wir verfügen am Standort über das aktuell höchstwertigste System; ein weiteres, gemeinsam mit anderen Fachbereichen genutztes Robotersystem ist aktuell in Beantragung“, so Alkatout. Um den chirurgischen Nachwuchs fit zu machen, plant der Klinikchef eine eigene Ausbildungsakademie: „Ich habe wissenschaftlich untersucht, wie man komplexe Operationstechniken systematisch erlernen kann und möchte diese Methoden, die aus dem Spitzensport kommen, in Innsbruck zu einer Ausbildungsakademie bündeln, und schließlich österreichweit ausrollen.“ Hohe Trainingsintensität, Simulationen, Videocoaching und Filmanalysen sollen künftig Standard in der Ärzteausbildung werden.

Alarmierender Gynäkologen-Mangel in den Regionen

Neben der universitären Spitzenmedizin in der gynäkologischen Onkologie und im Brustkrebszentrum richtet Alkatout den Blick auf die prekäre Lage im Land: Vor allem in peripheren Regionen fehlen Kassenärzte für Frauenheilkunde. Die Folgen landen direkt an der Uniklinik, die immer mehr Routinefälle auffangen muss. Weil Frauen oft keine Termine bekommen, fallen wichtige Vorsorgeuntersuchungen flach. Im schlimmsten Fall würden Krebsvorstufen erst als fortgeschrittene Tumore erkannt oder Frühstadien viel zu spät behandelt. „Das muss unbedingt vermieden werden“, warnt Alkatout.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert