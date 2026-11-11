Auto überschlägt sich und landet im Fluss- Lenker eingeklemmt

Auf der B164 kam ein Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich und stürzte in die kalte Fieberbrunner Ache. Der verletzte Fahrer musste mit schwerem Gerät aus dem Bachbett geborgen werden.

Am Dienstag, 10. November 2026 gegen 14.33 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Das Stichwort lautete „Verkehrsunfall Gewässer“. Auf der B164 Hochkönig Bundesstraße, kurz vor der Ortsgrenze zu Fieberbrunn, geriet ein Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und landete direkt im Bett der Fieberbrunner Ache. Der Fahrzeuglenker war nach dem schweren Unfall im Autowrack eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol.

Rettung per Drehleiter aus den Fluten

Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol, die Wasserrettung Bezirk Kitzbühel sowie nachfolgend die Feuerwehr Kirchdorf rückten an den Unfallort aus. „Nach Erstversorgung durch Rotes Kreuz und Notarzt wurde die Person mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit, mittels Drehleiter aus dem Bachbett gerettet und mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert“, heißt es im Posting der Feuerwehr.

Ölsperre gegen Umweltverschmutzung

„Durch die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf wurde flussabwärts eine Ölsperre errichtet um ausgetretene Betriebsmittel zu binden“, so weiter. „Unterstützt wurden die Feuerwehren durch die Wasserrettung“.