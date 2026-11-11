Tirols Jugend kapert Landtag: Neun Anträge für echte Politik beschlossen

Auf Initiative von Landeshauptmann Anton Mattle und Landtagspräsident Jakob Wolf tagte am heutigen Mittwoch, dem 11. November 2026, erstmals der Tiroler Jugendlandtag. Insgesamt 26 per Losverfahren ausgewählte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren gestalteten ihre eigene, vollwertige Landtagssitzung. Von der Tagesordnung über die Ausschussarbeit bis zur Plenumsdiskussion führten die Jugendlichen selbst Regie, wählten ein eigenes Vorsitzteam und brachten insgesamt zehn Anträge zur Abstimmung. Das Ergebnis: Neun Initiativen wurden mehrheitlich beschlossen, ein einziger Antrag fiel im Plenum durch.

„Daraus können konkrete politische Maßnahmen entstehen“

Die Aktion soll keine reine Showveranstaltung sein: Sämtliche angenommene Anträge wandern direkt in den Ausschuss für Gesellschaft und Generationen des Tiroler Landtags, wo sie von den gewählten Abgeordneten weiterbehandelt werden. „Ich will, dass Tirol ein Land der Chancen bleibt. Dafür müssen wir auf die nächsten Generationen hören“, so Landeshauptmann Anton Mattle. Auch Landtagspräsident Jakob Wolf betonr:„Der Jugendlandtag macht Demokratie erlebbar. Jugendliche erfahren unmittelbar, wie politische Entscheidungen entstehen, wie man unterschiedliche Interessen diskutiert und wie aus Ideen konkrete Beschlüsse werden.“

© Land Tirol/Pölzl

Nachtverkehr, Fake News und Jugendclubs gefordert

Gefordert werden unter anderem ein flächendeckender Nachtverkehr für ganz Tirol, gezielte Aufklärungskampagnen gegen Fake News und Social-Media-Bubbles, Jugendclubhäuser in allen Tiroler Bezirkshauptstädten, Maßnahmen gegen die Abwanderung aus ländlichen Regionen sowie mehr Autonomie und praxisnahe Pflichtfächer an Schulen. Die Jungmandatare zeigten sich stolz auf ihre Arbeit. „Ich fand es toll, dass wir als Jugendliche selbst die Anträge stellen und die miteinander diskutieren durften“, schildert Teilnehmerin Lilly. Kollege Mario ergänzt: „In einer Demokratie ist es wichtig, so viele Meinungen wie möglich zu hören und dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Genau dafür ist der Jugendlandtag wichtig: Um die Stimmen der Jüngeren zu hören, die sonst etwas untergehen.“ Begleitet wurde der Prozess von Politikwissenschaftlerin Joanna Egger sowie Experten des Landes, der Uni Innsbruck und der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol. Für die Ausarbeitung hatten sich die 26 Jugendlichen bereits an den Vortagen intensiv in Ausschüssen vorbereitet und sogar eine reguläre Sitzung des Landtags besucht.