16-Jähriger auf Kleinkraftrad kollidiert mit Auto: Nach Crash nicht mehr ansprechbar

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Auto in Götzens (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) wurde am Mittwochabend, dem 11. November 2026, ein 16-jähriger Jugendlicher unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Jugendliche ins Spital gebracht.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Jugendliche ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Götznerstraße (L12) gegen 20.30 Uhr bei Straßenkilometer 2,6. Der 16-jährige Österreicher war mit seinem Kleinkraftrad talwärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Auto eines 32-jährigen Deutschen kollidierte.

Nach Unfall nicht mehr ansprechbar

Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Jugendliche Verletzungen unbestimmten Grades zu und war an der Unfallstelle nicht mehr ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ihn die Rettung in die Klinik Innsbruck. Der 32-jährige Autofahrer überstand den Zusammenstoß unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.