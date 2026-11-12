Funkenflug: Betrunkener Lenker ohne Führerschein auf bloßer Felge unterwegs

Ohne Reifen, ohne Führerschein, dafür mit Alkohol im Blut: In Haiming stoppte die Polizei am Mittwochabend einen 62-Jährigen, der mit massivem Funkenflug auf der blanken Felge über die Tiroler Straße fuhr.

Eine nächtliche Fahrt durch das Tiroler Oberland endete am Mittwochabend, dem 11. November 2026, für einen 62-jährigen Autofahrer mit einer sofortigen Weiterfahrtsuntersagung und der Abnahme seiner Kennzeichen. Der Mann hatte sein Fahrzeug in einem verkehrsunsicheren Zustand sowie unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Lenkerberechtigung gelenkt.

Massiver Funkenflug im Bereich des hinteren rechten Reifens

Gegen 21.45 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Tiroler Straße (B171) im Gemeindegebiet von Haiming (Bezirk Imst) ein in westliche Richtung fahrendes Auto auf. Bereits beim Vorbeifahren bemerkten die Beamten eine ungewöhnlich laute Geräuschkulisse sowie massiven Funkenflug im Bereich des hinteren rechten Reifens.

Fahrt auf bloßer Metallfelge

Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei zeigte sich die Ursache für das gefährliche Spektakel: Der rechte Hinterreifen fehlte komplett, der 62-jährige ungarische Staatsbürger war lediglich auf der blanken Metallfelge unterwegs gewesen.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Bei der weiteren Überprüfung der Dokumente stellte sich zudem heraus, dass der Mann überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung ist. Ein vor Ort durchgeführter Alkomatentest verlief ebenfalls positiv. Aufgrund der erheblichen Gefährdung der Verkehrssicherheit untersagten die Beamten dem 62-Jährigen die Weiterfahrt. Wegen Gefahr in Verzug wurden noch an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen. Wie es zu dem Reifenschaden kam und wie lange der Mann bereits auf der bloßen Felge gefahren war, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen – der Lenker verweigerte dazu die Aussage. Ihm drohen nun mehrere Anzeigen.