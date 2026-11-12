Fahrerflucht in Innsbruck: 19-Jähriger bei Unfall am Fuß verletzt

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es im Innsbrucker Stadtteil Amras zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 19-jähriger Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am 12. November 2026 gegen 00.25 Uhr in Innsbruck (Tirol), konkret in der Amraser-See-Straße auf Höhe der Hausnummer 56. Ein 19-jähriger Syrer stand zu diesem Zeitpunkt hinter einem geparkten Fahrzeug, um etwas aus dem Kofferraum zu entnehmen. In diesem Moment passierte ein bislang unbekanntes Auto die Stelle und überrollte den rechten Fuß des jungen Mannes. Anstatt anzuhalten, Erste Hilfe zu leisten oder den Unfall zu melden, setzte der Lenker des Wagens seine Fahrt unvermindert fort.

Polizei bittet um Hinweise

Der 19-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeug laufen. Die Verkehrsinspektion Innsbruck ersucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum beteiligten Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 059133 / 7591-100 zu melden.