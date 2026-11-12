15 Brückenschilder verschwunden: Kurioser Diebstahl in Osttirol hält Polizei in Atem

Unbekannte haben in Osttirol offenbar 15 Brückennamensschilder abmontiert und gestohlen. Der Schaden geht in die Tausende. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Osttirol. In den Gemeindegebieten von Assling und Leisach (Bezirk Lienz, Tirol) sollen bislang unbekannte Täter insgesamt 15 Brückennamensschilder abmontiert und gestohlen haben. Der entstandene Schaden ist beträchtlich.

15 Schilder einfach verschwunden

Laut Polizei wurden die Brückennamensschilder entlang der L324 (Pustertaler Höhenstraße) und der L388 (St. Justina-Landesstraße) im Gemeindegebiet von Assling sowie im Gemeindegebiet von Leisach entwendet. Durch die Diebstähle entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Wer hinter den Taten steckt und warum die Schilder gestohlen wurden, ist bislang nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Lienz hat Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den verschwundenen Brückennamensschildern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 entgegen.