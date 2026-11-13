Angezündete Zeitschrift löst Wiesenbrand in Tirol aus

In Nassereith in Tirol ist Donnerstagabend eine Wiese in Brand geraten. Laut Polizei wurde das Feuer durch eine angezündete Zeitschrift ausgelöst. 28 Feuerwehrleute rückten aus und verhinderten eine weitere Ausbreitung.

In Nassereith in Tirol ist Donnerstagabend eine Wiese in Brand geraten. Laut Polizei wurde das Feuer durch eine angezündete Zeitschrift ausgelöst. 28 Feuerwehrleute rückten aus und verhinderten eine weitere Ausbreitung.

In Nassereith in Tirol ist Donnerstagabend eine Wiese in Brand geraten. Laut Polizei wurde das Feuer durch eine angezündete Zeitschrift ausgelöst. 28 Feuerwehrleute rückten aus und verhinderten eine weitere Ausbreitung.

Im Bereich zwischen Aschland und Roßbach kam es gestern, dem 12. November am Abend zu einem Wiesenbrand. 28 Mitarbeiter der Freiwillige Feuerwehr Nassereith rückten mit vier Fahrzeugen aus und konnte den Brand sogleich löschen, wodurch eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte.

Angezündete Zeitschrift als Brandursache

Die Ursache für den Brand, stellte die Polizei bei Ermittlungen vor Ort rasch Fest: Ein bislang unbekannter Täter soll eine Zeitschrift angezündet haben, die in weitere Folge die Wiese in Brand gesetzt hatte. Wegen des nassen Bodens der Wiese, breitete die Glut sich glücklicherweise nicht weiter aus. Die polizeilichen Ermittlungen zum unbekannten Täter sind im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 07:27 Uhr aktualisiert