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/ ©LPD Wien/pexels
Symbolfoto
Schüsse auf Spielplatz in Tirol: Erklärung des Schützen überrascht
Die Polizei stellte die Gasdruckpistole sicher und sprach ein vorläufiges Waffenverbot aus.
Wörgl
13/11/2026
Polizeieinsatz

Schüsse auf Spielplatz in Tirol: Erklärung des Schützen überrascht

Ein 21-Jähriger hat am Freitag auf einem Spielplatz in Wörgl drei Schüsse mit einer Gasdruckpistole abgegeben. Die Polizei stellte die Waffe sicher.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Am Freitag, dem 13. November 2026, kam es gegen 13 Uhr auf einem Spielplatz in Wörgl (Tirol) zu einem Polizeieinsatz. Ein 21-jähriger Deutscher befand sich dort gemeinsam mit zwei Freunden, als er drei Schüsse aus einer mitgeführten Gasdruckpistole abgab.

Angeblich nur aus Spaß geschossen

Wie die Polizeiinspektion Wörgl mitteilt, gab der junge Mann an, die Schüsse lediglich aus Spaß abgegeben zu haben. Die Beamten stellten die Gasdruckpistole sicher und sprachen gegen den 21-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Mann wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 17:51 Uhr aktualisiert
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