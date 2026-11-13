Panikattacke im Tunnel: Lenkerin kracht gegen beide Wände

Eine 44-jährige Autofahrerin verlor am Freitagvormittag in einem Tunnel in Tirol die Kontrolle über ihren Wagen. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Am Freitag, dem 13. November 2026, kam es gegen 9.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B170 in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel). Eine 44-jährige Österreicherin war mit ihrem Auto im Umfahrungstunnel in Richtung Kitzbühel unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Zuerst gegen linke, dann gegen rechte Tunnelwand

Laut eigenen Angaben erlitt die Frau während der Fahrt eine Panikattacke. Daraufhin prallte sie mit ihrem Auto zunächst gegen die linke und anschließend gegen die rechte Tunnelwand. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Armen und Beinen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht.

Alkoholtest positiv: Führerschein weg

Ein noch am Unfallort durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der Frau wurde daraufhin der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Umfahrungstunnel musste während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten vollständig gesperrt werden. Gegen 11.15 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.