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/ ©pexels
Symbolfoto
Wem gehört dieses Fahrrad? Polizei in Tirol sucht Besitzer
Die Polizei Kufstein sucht den Besitzer eines weißen Mountainbikes der Marke Kilimanjaro.
Kufstein
13/11/2026
Besitzersuche

Wem gehört dieses Fahrrad? Polizei in Tirol sucht Besitzer

Nach einem Fahrraddiebstahl in Kufstein sucht die Polizei nach dem rechtmäßigen Besitzer eines Mountainbikes. Ein zweites gestohlenes Fahrrad konnte bereits zurückgegeben werden.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Die Polizeiinspektion Kufstein (Tirol) bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Am 26. Oktober 2026 soll ein 41-jähriger rumänischer Staatsbürger im Gemeindegebiet von Kufstein zwei Fahrräder gestohlen haben.

Weißes Mountainbike sucht Besitzer

Eines der beiden Fahrräder konnte bereits seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Beim zweiten Fahrrad ist hingegen noch unklar, wem es gehört. Es handelt sich um ein weißes Mountainbike der Marke Kilimanjaro.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht die Person, der das Fahrrad rund um den 26. Oktober 2026 gestohlen wurde, sich bei der Polizeiinspektion Kufstein zu melden. Ziel ist es, auch das zweite Fahrrad seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

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