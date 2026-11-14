Ungebremster Aufprall: Mutter und zwei Kinder verletzt

Folgenschwerer Zusammenstoß im Ötztal: Beim Einbiegen auf die B186 in Umhausen wurde der Pkw einer 40-Jährigen am Freitagabend ungebremst von einem entgegenkommenden Auto gerammt.

Am Freitagabend, dem 13. November 2026, ereignete sich im Gemeindegebiet von Umhausen (Bezirk Imst, Tirol) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich der Ötztalstraße (B186) und der Niederthai-Straße (L238) kollidierten zwei Autos. Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden unbestimmten Grades verletzt.

Mutter mit Sohn (15) und Tochter (3) unterwegs

Gegen 18.55 Uhr war eine 40-jährige Österreicherin mit ihrem Auto vom Ortszentrum Umhausen kommend auf der L238 unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zudem ihr 15-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz sowie ihre 3-jährige Tochter auf der Rückbank. Als die Lenkerin bei Straßenkilometer 13,6 in die B186 einbog, kam es zum Zusammenstoß: Ein 31-jähriger Österreicher fuhr genau in diesem Moment auf der B186 talauswärts in Richtung Norden.

Ungebremster Aufprall im Kreuzungsbereich

Der 31-Jährige konnte weder rechtzeitig abbremsen noch ein Ausweichmanöver einleiten und prallte ungebremst gegen die vordere Fahrerseite des einbiegenden Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die 40-jährige Lenkerin sowie ihre beiden Kinder erlitten bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden alle drei vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Zams gebracht. Der 31-jährige Zweitbeteiligte überstand den Unfall nach eigenen Angaben gegenüber den Einsatzkräften unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 06:50 Uhr aktualisiert