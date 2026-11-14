Millionenpleite: Bekannter Getränkehändler schlittert in die Insolvenz

Die nächste Firmenpleite in Tirol: Über das Vermögen der Amber Beverage Austria GmbH mit Sitz in Ebbs im Bezirk Kufstein wurde am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet, wie der Kreditschutzverband KSV1870 berichtet. Das Unternehmen ist auf den Handel mit alkoholischen Getränken spezialisiert. Zum Sortiment gehören unter anderem Wodka, Whisky, Gin, Rum und Tequila. Die Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 2004 zurück, als der Betrieb noch unter dem Namen Mountain Spirits tätig war.

Verbindlichkeiten in Höhe von fast 2 Millionen Euro

Wie der KSV1870 mitteilt, belaufen sich die Verbindlichkeiten laut Angaben des Unternehmens auf rund 1,91 Millionen Euro. Neun Beschäftigte sind von der Insolvenz betroffen. Warum der Getränkehändler in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, steht derzeit noch nicht fest. Laut KSV1870 liegen bislang keine überprüften Informationen zu den Insolvenzursachen vor. Diese sollen gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung geklärt werden.

Wie geht es mit dem Unternehmen weiter?

Ob der Betrieb fortgesetzt werden kann, sei derzeit offen. Die Insolvenzverwaltung müsse zunächst prüfen, ob eine Weiterführung wirtschaftlich sinnvoll ist und keine zusätzlichen Nachteile für die Gläubiger entstehen. Rechtsanwalt Philip Paumgarten wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Die erste Prüfungstagsatzung ist für den 18. Jänner 2027 angesetzt. Bis dahin sollen die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens näher untersucht werden.