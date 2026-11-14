Lawinenabgang am Stubaier Gletscher fordert ein Todesopfer

Ein tragischer Lawinenunfall hat sich am Samstag am Stubaier Gletscher in Tirol ereignet. Ein Wintersportler wurde von den Schneemassen erfasst und in eine Gletscherspalte geschleudert. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Am Stubaier Gletscher in Tirol ist es am Samstag, dem 14. November 2026, zu einem tödlichen Lawinenunglück gekommen. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, wurde ein Mann am Vormittag von einer Lawine mitgerissen. Die Schneemassen drückten den Wintersportler in eine Randspalte des Gletschers. Der Mann überlebte den Unfall nicht. Weitere Einzelheiten zum aktuellen Unglück sind bislang nicht bekannt. Auch zur Identität und zum Alter des Verstorbenen liegen derzeit keine Informationen vor. Wie es zu dem Lawinenabgang kam, ist ebenfalls noch unklar. Nähere Informationen folgen.