Wanderer hören Zischen: Dann kracht Österreicher (54) in einen Baum

Der Vorfall hat sich in Hatting (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) ereignet: Ein 54-jähriger Österreicher war mit seinem Speedglider-Schirm unterwegs - und ist nach einem Manöver gegen einen Baum gekracht.

Ein 54-jähriger Österreicher hat am Samstag, 14. November 2026, im Gemeindegebiet von Hatting (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) einen Flug mit einem Speedglider-Schirm unternommen. Dazu ist er gegen 10.45 Uhr im Bereich des „Rauhen Kopfes“ bzw. des „Archbrandkopfs“ gestartet. Im Zuge des Flugs führte er dann ein am Geländeverlauf folgendes, bodennahes Manöver mit hoher Geschwindigkeit durch. Dabei verlor er laut Angaben der Polizei allerdings an Höhe und prallte gegen die Baumkrone eines rund 20 Meter hohen Baums.

Wanderer riefen die Rettung

Der Pilot blieb am Baumbestand hängen, die Baumkrone wurde erheblich beschädigt und teils abgerissen. Zwei zufällig anwesende Wanderer hörten erst ein Pfeif- bzw. Zischgeräusch und dann den Anprall des Piloten gegen den Baum. Sie haben daraufhin die Rettung gerufen. Der 54-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und musste von der Bergrettung gerettet und vom Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.