Einbruch in Lienzer Einfamilienhaus: Unbekannte erbeuteten Wertgegenstände

Unbekannte drangen am Samstag in ein Einfamilienhaus in Lienz ein und stahlen Wertgegenstände. Die Polizei ermittelt nun auf Hochtouren zur Täterschaft.

Am Samstag brachen Unbekannte über eine eingeschlagene Außentür in ein Wohnhaus in Lienz ein.

Am Samstag brachen Unbekannte über eine eingeschlagene Außentür in ein Wohnhaus in Lienz ein.

Im Gemeindegebiet von Lienz kam es am gestrigen Samstag zwischen etwa 16 und 19 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachdem unbekannte Täter zunächst vergeblich versucht hatten, eine Balkontür sowie eine Außenschiebetür mithilfe eines Werkzeugs aufzubrechen, gelangten sie letztlich ins Innere, indem sie die Verglasung einer anderen Außentür einschlugen.

Wohnhaus durchsucht

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, wurde das Gebäude durchstöbert: „In weiterer Folge wurde das Wohnhaus durchsucht und diverse Wertgegenstände entwendet. Es entstand Schaden in noch unbekannter Höhe“. Die Kriminalpolizei ermittelt, um die bislang unbekannte Täterschaft auszuforschen.