Brutale Attacke nach Teufellauf: 19-Jähriger mit massivem Stahlabsperrgitter verletzt

Ein traditioneller Teufellauf samt anschließendem Festbetrieb im Tiroler Unterland hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein gewaltsames Ende genommen.

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Gelände des Liftparkplatzes in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel, Tirol) wurde ein junger Mann in der Nacht auf den 15. November 2026 schwer attackiert und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilt, eskalierte gegen 2.50 Uhr ein Streit zwischen drei österreichischen Staatsbürgern im Alter von 19, 22 und 25 Jahren. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung ging der jüngste Beteiligte zu Boden.

Opfer liegt am Boden: Männer werfen massives Stahlabsperrgitter auf 19-Jährigen

Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen griffen die beiden älteren Männer daraufhin zu einem massiven Stahlabsperrgitter und warfen dieses auf den am Boden liegenden 19-Jährigen. Das Opfer erlitt bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung vor Ort und brachten den Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol.

Genaue Hintergründe noch unklar

Die polizeilichen Erhebungen zu den genauen Hintergründen der Tat laufen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden der 22-Jährige und der 25-Jährige auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.