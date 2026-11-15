11.000 Euro Strafe für 15 Sekunden Instagram-Musik: Urheberrechtsfalle für Tirolerinnen

Es sollte nur ein kurzes Werbevideo für ihre kostenpflichtigen Workshops sein, doch der 15-Sekunden-Clip auf Instagram entwickelt sich für zwei Tirolerinnen zum finanziellen Albtraum: Wie der ORF zuerst berichtet, fordert eine oberösterreichische Anwältin im Namen der Musik-Interpreten knapp 11.000 Euro von den Frauen. Der Vorwurf: fehlende Lizenzrechte für die kommerzielle Nutzung.

Vorgeschlagener Song wird zur Kostenfalle

Obwohl die beiden Tirolerinnen ihren Kanal nur nebenbei betreiben und weniger als 1.000 Follower zählen, gelten sie durch ihre kostenpflichtigen Kurse rechtlich als Unternehmerinnen. Für ihr Video wählten sie einen Song, den ihnen die App direkt in der eigenen Musikbibliothek vorgeschlagen hatte. Laut der Juristin hätte der Titel jedoch nicht für geschäftliche Zwecke verwendet werden dürfen. Dass der Clip weniger als 600 Mal aufgerufen wurde, spielt bei der Forderung keine Rolle: Diese setzt sich aus fiktiven Lizenzgebühren, einem Strafzuschlag sowie den Anwaltskosten zusammen. Aus Sorge vor weiteren Nachteilen möchten die Betroffenen anonym bleiben.

Experten kritisieren mangelnde Verhältnismäßigkeit

Fachleute schlagen angesichts solcher Summen Alarm. Rafael Pauley von der Wirtschaftskammer Tirol (WK Tirol) kritisiert gegenüber dem ORF die fehlende Verhältnismäßigkeit und vergleicht die Plattformen mit einem Parkhaus, in dem man durch komplizierte Regeln extrem schnell falsch parkt, mit drastischen Folgen. Auch der Innsbrucker Rechtswissenschafter Matthias Kettemann hält die knapp 11.000 Euro demnach für fragwürdig; realistisch wären aus seiner Sicht eher 2.000 bis 3.000 Euro. Dennoch würden viele Betroffene aus Angst vor langwierigen Rechtsstreitigkeiten zähneknirschend zahlen.

Zahlen oder klagen?

Für die beiden Tirolerinnen steht nun eine schwierige Entscheidung an: Sie müssen abwägen, ob sie die Forderung anfechten oder begleichen – wofür sie nach eigenen Angaben unzählige Workshops abhalten müssten. Ein Gerichtsverfahren könnte laut Experten zwar endlich für rechtliche Klarheit sorgen, birgt für Einzelpersonen aber ein hohes Kostenrisiko. Der Fall ist eine deutliche Warnung für Selbstständige und Kleinunternehmen: Nur weil Instagram einen Song vorschlägt, ist er noch lange nicht für Business-Accounts freigegeben. Vor dem Posten gilt daher: Lizenzbedingungen genau prüfen, sonst wird der kurze Clip schnell zum teuren Vergnügen.