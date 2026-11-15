Lawine riss Skifahrer (72) in Kluft: Tragischer Lawinentod am Stubaier Gletscher

Am Samstagmittag (14. November 2026) kam es im Bereich des Daunferners in den Stubaier Alpen (Tirol) zu einem tödlichen Lawinenabgang. Nun steht fest: Bei dem Verunglückten handelt es sich um einen 72-jährigen US-Amerikaner.

Nach dem dramatischen Lawinenabgang am gestrigen 14. November 2026 am Stubaier Gletscher ist nun bekannt, wer das Todesopfer ist: Es war ein 72-jähriger Wintersportler aus den USA, der von einem Schneebrett mitgerissen und in eine Gletscherspalte gespült wurde. Der Variantenfahrer wurde etwa 50 Meter über felsdurchsetztes Gelände mitgerissen und stürzte anschließend rund 20 Meter tief in eine Randspalte. Trotz eines raschen Rettungseinsatzes konnte der Mann nur noch tot geborgen werden.

Jugendliche beobachteten den Lawinenabgang

Gegen 11.30 Uhr schlug eine Gruppe minderjähriger Wintersportler Alarm. Sie hatten im Bereich einer Variantenabfahrt am Daunferner auf rund 2.970 Metern Seehöhe beobachtet, wie sich ein Schneebrett löste, einen Skifahrer erfasste und ihn in eine sogenannte Randkluft riss. Über die Pistenrettung des Stubaier Gletschers wurde umgehend die Leitstelle Tirol verständigt, die daraufhin ein Großaufgebot aus Bergrettung, Alpinpolizei sowie zwei Hubschraubern alarmierte.

Ortung in 20 Metern Tiefe

Ein Pistenretter und ein im Skigebiet stationierter Alpinpolizist machten sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle. Mithilfe eines Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS) gelang es ihnen, den Verschütteten in der rund 20 Meter tiefen Randkluft zu lokalisieren und aus den Schneemassen zu befreien. Trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen kam für den Mann jede Hilfe zu spät – der Notarzt des Hubschraubers „Alpin 2“ konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Die Bergung erfolgte anschließend durch die Bergrettung Neustift im Stubaital mit Unterstützung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Nachdem die Identität des Opfers zunächst unklar war, konnte der Verstorbene mittlerweile als 72-jähriger US-Staatsbürger identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine Obduktion angeordnet. Die genauen Umstände des Unglücks sowie die vor Ort herrschende Schneesituation werden derzeit von der Alpinpolizei in Zusammenarbeit mit dem Lawinenwarndienst Tirol untersucht.