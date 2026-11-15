Speedglider-Pilot prallt gegen Baumkrone und bleibt in 20 Metern Höhe hängen

Ein 54-jähriger Speedglider-Pilot am Samstagvormittag im Gemeindegebiet von Hatting (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) verunglückt. Der Mann prallte gegen einen Baum und musste aufwendig aus dem Geäst geborgen werden.

Bei einem bodennahen Flugmanöver mit hoher Geschwindigkeit ist ein 54-jähriger Speedglider-Pilot am Samstagvormittag im Gemeindegebiet von Hatting (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) verunglückt. Der Mann prallte gegen einen Baum und musste aufwendig von der Bergrettung und einem Notarzthubschrauber geborgen werden.

Riskanter Tiefflug

Der 54-jährige Österreicher war am 14. November 2026 gegen 10.45 Uhr im Bereich des „Rauhen Kopfes“ beziehungsweise des „Archbrandkopfs“ mit seinem Speedglider-Schirm gestartet. Im Verlauf des Fluges setzte der Pilot zu einem rasanten, dem Geländeverlauf folgenden Tiefflug an. Nach einem Steuermanöver verlor er jedoch plötzlich an Höhe und kollidierte mit der Krone eines rund 20 Meter hohen Baumes.

Wanderer werden durch Zischgeräusch aufmerksam

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Baumkrone erheblich beschädigt und teilweise abgerissen. Der Pilot blieb im dichten Baumbestand hängen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Zwei zufällig in der Nähe befindliche Wanderer wurden durch ein lautes Pfeif- und Zischgeräusch sowie den anschließenden dumpfen Aufprall auf den Unfall aufmerksam und setzten umgehend den Notruf ab.

Bergung extrem aufwendig

Für die Rettung des Verunglückten rückten zehn Einsatzkräfte der Bergrettung Flaurling-Umgebung sowie die Crew des Notarzthubschraubers „Christophorus 1“ und die Polizei aus. Nachdem der 54-Jährige aus dem Baum geborgen und erstversorgt worden war, flog ihn der Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck.