Stubaier Gletscher: Ski-Ausflug endet für 14-Jährige im Rettungsheli

Sonntagmittag, am 15. November 2026 gegen 12 Uhr, ist es im Skigebiet Stubaier Gletscher in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) zu einer Skikollision gekommen, bei der eine 14-Jährige schwer verletzt wurde.

Auf der blau markierten Piste „Daunferner“ war die 14-Jährige unterwegs, als sie plötzlich mit einem unbekannten anderen Skifahrer kollidiert ist. Die junge Tschechin stürzte daraufhin und blieb schwer verletzt am rechten Pistenrand liegen, wie die Polizei berichtet. Der Zweitbeteiligte stürzte bei der Kollision nicht und ist ohne anzuhalten weiter gefahren. Die Familienangehörigen des Mädchens und weitere Wintersportler haben unverzüglich Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die 14-Jährige wurde in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber ins die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.