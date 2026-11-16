Deutsche Urlauber (15, 18) am Großglockner aus Bergnot gerettet

Bange Stunden für zwei junge Urlauber (15 und 18) am Großglockner: Aufgrund fehlender alpiner Erfahrung verloren die Deutschen beim Abstieg die Orientierung und setzten einen Notruf ab.

Eine Wanderung am Großglockner nahm am Sonntag für zwei Deutsche im Alter von 15 und 18 Jahren eine unerwartete Wendung. Denn Erschöpfung sowie die hereinbrechende Dunkelheit wurden ihnen zum Verhängnis. Sie alarmierten die Einsatzkräfte und unter telefonischer Anleitung der Bergrettung Kals am Großglockner konnten die beiden den Abstieg zunächst selbständig fortsetzen.

Notarzthubschrauber rückte aus

„Aufgrund der immer größer werdenden Erschöpfung und zunehmenden Orientierungslosigkeit wurde durch die Einsatzleitung schließlich der Notarzthubschrauber ‚Christophorus 7‘ nachalarmiert“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Die Besatzung lokalisierte die beiden wenig später im Nahbereich des „Mürztalersteigs“. In weiterer Folge wurden die jungen Männer zum Lucknerhaus geflogen.

Keine alpine Erfahrung

Beide waren glücklicherweise unverletzt, jedoch stark erschöpft, durchnässt und leicht unterkühlt. „Es wurde erhoben, dass die Deutschen bereits beim Aufstieg Probleme mit der Routenfindung hatten und keiner von ihnen über besondere, alpine Erfahrung verfügte“, so die Polizisten abschließend.