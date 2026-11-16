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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Schild mit dem Schriftlaut Feuerwehr bei Nacht
Großeinsatz nach vermeintlichem Flugzeugabsturz im Zillertal.
Stummerberg
16/11/2026
Samstagabend

Vermeintlicher Flugzeugabsturz: Großeinsatz im Tiroler Zillertal

Großangelegte Suchaktion: Wegen eines vermeintlichen Flugzeugabsturzes rückten am Samstagabend im Tiroler Zillertal zahlreiche Einsatzkräfte aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Eine Meldung über einen möglichen Flugzeugabsturz auf der Kapaunsalm am Stummerberg hat am Samstagabend im Tiroler Zillertal einen umfassenden Einsatz ausgelöst. Informationen der Kronen Zeitung zufolge hatte ein Neunjähriger die Polizei über den mutmaßlichen Absturz informiert.

Kein Flugzeug gefunden

Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, um die Unglücksstelle zu lokalisieren. Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Stumm, Kaltenbach und Mayrhofen sowie die Bergrettungen aus Kaltenbach, Zell am Ziller und Mayrhofen. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort. Zusätzlich unterstützten Drohnen, der Notarzthubschrauber „Heli 3“ sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Kärnten“ die Suche aus der Luft. Nachdem vor Ort nichts gefunden werden konnte, durchkämmten die Helfer auch das umliegende Gebiet großräumig. Ein abgestürztes Flugzeug wurde jedoch nicht entdeckt.

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