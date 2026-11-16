Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt rote Bücher über Insolvenzgesetze.
Am 16. November wurde das Insolvenzverfahren gegen die Grisenauweg GmbH eröffnet.
Kitzbühel
16/11/2026
Konkurs

14 Millionen Euro Passiva: Tiroler Bauträger schlittert in Pleite

Weil sich ein neu errichtetes Luxusanwesen in Kitzbühel nicht zu den kalkulierten Preisen verkaufen ließ, schlittert die Projektgesellschaft nun in die Krise.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Weil die Nachfrage nach Immobilien im hochpreisigen Segment aktuell stark zurückgeht, kann die Griesenauweg GmbH aus Oberndorf, Bezirk Kitzbühel, ein Luxusanwesen nicht zum erwarteten Preis verkaufen. Ein Verkauf der Liegenschaft zu den ursprünglich bei Projektentwicklung und Errichtung kalkulierten Preisen habe nicht realisiert werden können, berichtet der KSV1870. Nun musste über die Gesellschaft ein Konkursverfahren eröffnet werden. Die Passiva betragen etwa 14 Millionen Euro.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at