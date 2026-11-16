14 Millionen Euro Passiva: Tiroler Bauträger schlittert in Pleite

Weil sich ein neu errichtetes Luxusanwesen in Kitzbühel nicht zu den kalkulierten Preisen verkaufen ließ, schlittert die Projektgesellschaft nun in die Krise.

Weil die Nachfrage nach Immobilien im hochpreisigen Segment aktuell stark zurückgeht, kann die Griesenauweg GmbH aus Oberndorf, Bezirk Kitzbühel, ein Luxusanwesen nicht zum erwarteten Preis verkaufen. Ein Verkauf der Liegenschaft zu den ursprünglich bei Projektentwicklung und Errichtung kalkulierten Preisen habe nicht realisiert werden können, berichtet der KSV1870. Nun musste über die Gesellschaft ein Konkursverfahren eröffnet werden. Die Passiva betragen etwa 14 Millionen Euro.