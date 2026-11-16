Ein Polizist im Ruhestand wurde in einem Einkaufszentrum Zeuge eines Diebstahls. Er alarmierte die Einsatzkräfte und nahm auch selbst die Verfolgung auf.

Gegen 15 Uhr bemerkte ein Kunde in einem Drogeriemarkt in Schwaz, dass drei Personen Waren aus einem Drogeriemarkt einsteckten, und das Geschäft in dem Einkaufszentrum verließen. Der 62-jährige pensionierte Polizist folgte den Verdächtigen, und rief die Polizei.

Drei Täter gefasst

Eine 42-jährige Frau aus Österreich konnte noch vor dem Einkaufszentrum von Polizeibeamten gestoppt werden. Die beiden anderen Männer liefen weiter davon, kurze Zeit später nahm eine weitere Streife die beiden somalischen Staatsbürger, 30 und 33 Jahre alt, fest. Das Diebesgut warfen sie auf der Flucht weg, es wurde beschädigt. Dem Drogeriemarkt entstand ein Schaden in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages.