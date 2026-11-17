Mit unglaublichen 194 km/h war ein 18-Jähriger am Montagabend auf der Inntalautobahn in Innsbruck unterwegs. Die Polizei stoppte den jungen Lenker und beschlagnahmte sein Auto.

Ein 18-jähriger Autofahrer wurde auf der A12 in Innsbruck mit 194 km/h gemessen. Die Polizei nahm ihm den Probeführerschein ab und beschlagnahmte das Fahrzeug.

Ein 18-jähriger Autofahrer wurde auf der A12 in Innsbruck mit 194 km/h gemessen. Die Polizei nahm ihm den Probeführerschein ab und beschlagnahmte das Fahrzeug.

Eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung wurde am späten Montagabend, dem 16. November 2026, auf der Inntalautobahn (A12) in Innsbruck (Tirol) festgestellt. Ein erst 18-jähriger Autofahrer war mit 194 km/h unterwegs. Für den jungen Lenker hatte die Fahrt unmittelbare Konsequenzen.

Mit 194 km/h durch Innsbruck

Eine Streife der Autobahnpolizei Schönberg führte im Bereich des Amraser Tunnels Geschwindigkeitskontrollen durch. Kurz nach 23.30 Uhr fiel den Beamten ein Auto mit österreichischem Kennzeichen auf, das in Richtung Osten unterwegs war. Bei der Messung zeigte das Gerät eine Geschwindigkeit von 194 km/h an. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen kurze Zeit später anhalten.

Probeführerschein weg, Auto beschlagnahmt

Am Steuer saß ein 18-jähriger Österreicher. Die Beamten nahmen ihm seinen Probeführerschein noch an Ort und Stelle ab. Doch damit nicht genug: Auch das Fahrzeug durfte nicht weiterfahren. Das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.