Ein Stallbrand in Obsteig (Tirol) entwickelte sich in der Nacht auf Dienstag zu einem Großeinsatz. Polizisten retteten zwei Bewohner aus dem angrenzenden Wohnhaus. Auch sämtliche Tiere konnten gerettet werden.

Ein massiver Brandgeruch und ein rot leuchtender Nachthimmel machten zwei Polizisten in der Nacht auf Dienstag, den 17. November, auf einen Brand in Obsteig (Bezirk Imst, Tirol) aufmerksam. Gegen 22.40 Uhr am Montagabend bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Nassereith den Geruch und suchten die Umgebung ab. Wenig später entdeckten sie einen Stall, der bereits in Flammen stand. Was folgte, war eine dramatische Rettungsaktion.

Polizist tritt Zimmertür ein

Während einer der Polizisten die Landesleitzentrale verständigte, eilte sein Kollege in das angrenzende Wohnhaus, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Dort traf er auf den 57-jährigen Eigentümer. Dieser erklärte, dass sich im ersten Stock noch eine 70-jährige Frau mit einer körperlichen Beeinträchtigung befand. Ein Beamter lief daraufhin ins Obergeschoss, trat die Zimmertür der Frau ein und brachte sie aus dem Gebäude. Sein Kollege kümmerte sich unterdessen um den 57-Jährigen und rettete auch ihn aus dem Haus.

Auch Schweine, Kühe, Pferde und Ziegen gerettet

Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei. Gemeinsam mit zwei Ersthelferinnen im Alter von 24 und 27 Jahren begab sich einer der Polizisten zum brennenden Stall. Dort befanden sich noch mehrere Tiere, darunter Schweine, Kühe, Pferde und Ziegen. Gemeinsam gelang es ihnen, sämtliche Tiere ins Freie zu treiben. Inzwischen war auch die Freiwillige Feuerwehr Obsteig eingetroffen. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits über den Dachstuhl in Richtung Wohnhaus und schließlich auf das erste Obergeschoss ausgebreitet.

Sieben Feuerwehren im Großeinsatz

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Stall bereits vollständig in Flammen stand. Erst gegen 5 Uhr früh konnten die Einsatzkräfte den Brand vollständig löschen. Der Stall brannte völlig aus, auch das erste Obergeschoss des Wohnhauses wurde erheblich beschädigt. Die beiden Bewohner sowie die beiden Ersthelferinnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Zams gebracht. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit rund 165 Einsatzkräften und 27 Fahrzeugen im Einsatz. Dazu kamen drei Rettungsfahrzeuge mit zehn Einsatzkräften sowie drei Polizeistreifen mit sechs Beamten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.