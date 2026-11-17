Am Dienstagmorgen hat es am Dach eines Hotels in Westendorf gebrannt. Die Wirtin bemerkte Rauch und rief sofort die Feuerwehr. Auslöser dürften Arbeiten am Vortag gewesen sein.

Gegen halb neun in der Früh sah die Wirtin Rauch am Dach des Zubaus zum Hotel in Westendorf (Kitzbühel/Tirol). Die Freiwillige Feuerwehr Westendorf rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Sie konnte den Glimmbrand rasch eindämmen und verhindern, dass er sich weiter ausbreitet. Das teilt die Polizei Tirol mit.

Brand schwelte über Nacht

Laut Polizei dürfte das Feuer bei Flämmarbeiten am Vortag entstanden sein. Dabei werden Dachbahnen mit einem Gasbrenner verschweißt. Die Arbeiten fanden dort statt, wo der Neubau an den Altbestand anschließt. Von dort dürfte sich der Brand über die Nacht unbemerkt ausgebreitet haben. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand Sachschaden, wie hoch er ist, ist noch nicht bekannt. Dass die Wirtin den Rauch rechtzeitig bemerkte, hat damit Schlimmeres verhindert.