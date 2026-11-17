Eine Frau in Kramsach (Kufstein/Tirol) wollte online ein Kleidungsstück verkaufen und hat dabei Geld verloren. Über einen gefälschten Zahlungslink buchten Betrüger einen niedrigen vierstelligen Betrag von ihrem Konto ab.

Über den Messenger bekam die Frau einen Link, über den sie angeblich ihr Geld erhalten sollte.

Über den Messenger bekam die Frau einen Link, über den sie angeblich ihr Geld erhalten sollte.

Die 60-Jährige hatte das Kleidungsstück auf einer Verkaufsplattform angeboten. Eine vermeintliche Käuferin meldete sich und schrieb ihr über einen Messengerdienst. Das teilt die Polizei Tirol mit.

Link statt Bezahlung

Über den Messenger bekam die Frau einen Link, über den sie angeblich ihr Geld erhalten sollte. Tatsächlich war es ein Phishing-Link. Die 60-Jährige bestätigte danach mehrmals einen Freigabecode, der ihr geschickt wurde. Statt Geld zu bekommen, wurde ihr dabei ein niedriger vierstelliger Eurobetrag vom Konto abgebucht. Die Polizei in Kramsach ermittelt. Die Masche zeigt: Wer etwas verkauft, muss nie einen Code bestätigen, um Geld zu erhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 14:18 Uhr aktualisiert