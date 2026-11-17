Am Landeskrankenhaus Hall (Tirol) entsteht um 68,5 Millionen Euro ein neues Gebäude für die Psychiatrie. Am Dienstag war Spatenstich, Anfang 2029 soll der Holzbau in Betrieb gehen.

Die Pläne für den Neubau am LKH Hall in Tirol (Innsbruck-Land) waren im März präsentiert worden. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Auf 13.500 Quadratmetern zusätzlicher Fläche entstehen sechs Stationen. Das berichtet der ORF. Ob die 68,5 Millionen Euro und der Zeitplan halten, zeigt sich bei der geplanten Fertigstellung Anfang 2029.

Größte Psychiatrie im Westen

Die Psychiatrie am LKH Hall ist die größte in Westösterreich. Rund 400 Menschen arbeiten dort, es gibt 220 Betten. Im Jänner wurden zwei Psychiatrie-Abteilungen zusammengelegt. Geplant ist außerdem eine Tagesklinik für Patienten, die mehr als eine ambulante, aber keine stationäre Behandlung brauchen. Primar Franz Altenstrasser erwartet sich vom Neubau eine bessere Behandlung. Das Gebäude soll nach dem Konzept eines „healing environment“ gestaltet werden, also als Umgebung, die die Heilung unterstützt.

Im Kosten- und Zeitplan

Das Projekt liege „im Kosten- und Zeitplan“, sagt Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). Sie gehe davon aus, dass beides eingehalten wird. Laut Stefan Deflorian, kaufmännischer Geschäftsführer der tirol kliniken, hätten sich die Baukosten stabilisiert. Hall sei seit jeher eine Stadt der Gesundheit, sagt Bürgermeister Christian Margreiter.