Gegen Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber wird nicht ermittelt. Die Polizei hatte ihn nach einem lauten Mitarbeiterfest der Stadt wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch angezeigt.

Die Staatsanwaltschaft leitet kein Ermittlungsverfahren gegen Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA – Jetzt Innsbruck) ein. Das teilte sie am Dienstag mit.

Streit um einen Bescheid

Am 9. Oktober feierten rund 800 Mitarbeiter des Magistrats auf Einladung der Stadt in der Remise der Innsbrucker Verkehrsbetriebe. Weil sich Anrainer über den Lärm beschwerten, kam mehrmals die Polizei. Dabei gab es offenbar Uneinigkeit mit dem Bürgermeister, ob die Feier privat war und ob sie eine Genehmigung brauchte. Anzengruber soll zuerst gesagt haben, es handle sich um eine private Feier, die keinen Bescheid brauche. Als die Polizei erneut kam, stellte er dann mündlich einen Bescheid aus. Die Landespolizeidirektion Tirol zeigte ihn daraufhin wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch an.

Staatsanwaltschaft: Private Feier

Laut Staatsanwaltschaft war das Fest eine private Veranstaltung. Der Bescheid sei deshalb nicht nötig und auch nicht relevant gewesen. Allein darüber zu diskutieren, ob und wie man mit einer Situation umgeht, begründe außerdem noch keinen Verdacht auf eine Straftat. Anzengruber habe von Anfang an auf die Einschätzung der Juristen im Magistrat vertraut, sagt er. „Und ich war überzeugt, dass mein Handeln einer sachlichen und unabhängigen Prüfung standhält.“ Das Mitarbeiterfest vom Oktober hat für den Innsbrucker Bürgermeister damit keine strafrechtlichen Folgen.