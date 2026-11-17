Tirol muss auf das neue Luftreinhaltegesetz IG-L vorerst warten. Die Bundesregierung konnte sich nicht einigen. ÖVP und SPÖ werfen den NEOS eine Blockade vor, die NEOS sehen die Schuld bei der ÖVP.

Ob und wann das neue IG-L kommt, entscheidet sich frühestens nach der 14-tägigen Bedenkzeit der NEOS.

Ob und wann das neue IG-L kommt, entscheidet sich frühestens nach der 14-tägigen Bedenkzeit der NEOS.

Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS verhandelte in der Nacht auf Dienstag bis drei Uhr früh, ohne Ergebnis. Die NEOS verlangen nun 14 Tage Bedenkzeit. Dass das neue Gesetz heuer noch kommt, gilt damit als sehr unwahrscheinlich. Ob und wann das neue IG-L kommt, entscheidet sich frühestens nach der 14-tägigen Bedenkzeit der NEOS.

Warum Tirol das Gesetz will

Mit dem neuen Immissionsschutzgesetz-Luft, kurz IG-L, wollte Tirol seine Maßnahmen gegen den Transitverkehr absichern. Hintergrund ist eine Klage Italiens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Sollte der EuGH die Tiroler Transitbeschränkungen aufheben, hätte das Gesetz als Absicherung dienen sollen.

Streit um Klubstatus

Verhandlungsteams von ÖVP und SPÖ werfen den NEOS vor, das Gesetz zu blockieren. Grund dafür sei ein Streit im Tiroler Landtag: ÖVP, SPÖ und FPÖ wollen dort die Mindestgröße für einen Landtagsklub erhöhen. Die NEOS könnten damit ihren Klubstatus und rund 100.000 Euro pro Jahr verlieren. Die NEOS bestreiten einen Zusammenhang und sehen die Verantwortung bei der ÖVP. Sie hätten den neuen Entwurf erst am Sonntagabend bekommen. Außerdem hätten in der Begutachtung vier Ministerien erhebliche Einwände eingebracht. Für die NEOS verhandelte der Tiroler Abgeordnete Dominik Oberhofer.

Mattle: Tirol hilft sich selbst

Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) dankte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) für seinen Einsatz, sieht aber wenig Verlass auf die Bundespolitik. „Es liegt an uns selbst, die Herausforderungen in Tirol zu lösen“, so Mattle. Tirol werde seine Maßnahmen gegen den Transit notfalls ohne Bundesgesetz absichern, Vorbereitungen dafür seien bereits beauftragt.