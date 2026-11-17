Weil am Bahnhof Fritzens-Wattens Diebstähle von E-Scootern angezeigt wurden, legten sich Polizisten auf die Lauer. Sie konnten einen 12-jährigen Bub als Tatverdächtigen identifizieren, er zeigte sich geständig.

Seit dem ersten September wurden beim Bahnhof Fritzens-Wattens, im Bezirk Hall in Tirol, regelmäßig E-Scooter entwendet. Insgesamt sechs Exemplare waren verschwunden. Im Zuge der Ermittlungen beobachteten Polizeibeamte den Bahnhofsvorplatz, und ertappten am Dienstagmorgen einen 12-Jährigen auf frischer Tat.

Scooter bei 12-jährigem Freund versteckt

Bei der Befragung gab der Bub zu, dass er mindestens fünf E-Scooter in den letzten Wochen gestohlen hatte. Er führte die Beamte auch zu der Wohnadresse seines gleichaltrigen Freundes. Dort waren drei entwendete Scooter gelagert. Die Polizei ermittelt.