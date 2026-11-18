In der Nacht auf Mittwoch kam es in Innsbruck, Tirol, zu einem rätselhaften Verkehrsunfall: Laut Augenzeugen flüchteten der Unfalllenker und sein Beifahrer. Dann tauchte ein Mann wieder auf.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 1.40 Uhr auf der Kranebitter Allee stadtauswärts unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum am rechten Straßenrand krachte. Nach Angaben von Augenzeugen ergriffen sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer sofort nach dem Zusammenstoß zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung.

Beifahrer kehrte zum Unfallort zurück

Gegen 2.25 Uhr kam ein 20-jähriger Syrer zum Unfallort zurück, der sich als Beifahrer des verunfallten PKW ausgab. Da er angab verletzt zu sein, wurde er mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Kurze Zeit später kam auch der 27-jährige syrische Zulassungsbesitzer zur Unfallstelle. Dieser gab an, das Fahrzeug an einen Kollegen verliehen zu haben, dessen Namen er nicht kenne.

Rätselhafter Unfall

Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug von einem unbekannten Mann widerrechtlich in Betrieb genommen und von diesem auch der Unfall verursacht wurde. Die genauen Umstände zum Unfall und die Identität des Lenkers sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.