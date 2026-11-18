Böses Erwachen in Osttirol: Während ein 23-Jähriger in seiner unversperrten Unterkunft in Matrei schlief, bediente sich ein Tatverdächtiger (33) an dessen Geldbörse samt Fahrzeugschlüssel – und fuhr einfach mit dem Auto davon.

In den Nachtstunden auf Mittwoch, den 18. November 2026, kam es in Matrei in Osttirol zu einem dreisten Diebstahl. Zwischen Mitternacht und drei Uhr früh betrat ein 33-jähriger rumänischer Staatsbürger eine unversperrte Mitarbeiterunterkunft, in der zu diesem Zeitpunkt ein 23-jähriger Landsmann schlief. Der Tatverdächtige nutzte die Gelegenheit, schnappte sich die Geldbörse samt Bargeld sowie den Autoschlüssel seines schlafenden Opfers.

Flucht mit gestohlenem Auto

Mit dem erbeuteten Schlüssel machte sich der 33-Jährige anschließend am Fahrzeug des 23-Jährigen zu schaffen, entwendete den Wagen und fuhr in unbekannte Richtung davon. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden genau ist, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen nach dem flüchtigen Verdächtigen und dem gestohlenen Auto sind noch im Gange.