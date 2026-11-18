Der Olympia-Eiskanal in Igls bei Innsbruck hat die internationale Zulassung für Rennrodeln bis 2031 erhalten. Damit ist der Weg für die Rennrodel-Weltmeisterschaft 2027 in Tirol frei.

Die Bahn ist abgenommen, die Zulassung gilt für die nächsten fünf Saisonen – jetzt kann sich Igls ganz auf die Weltmeisterschaft 2027 konzentrieren.

Die Bahn ist abgenommen, die Zulassung gilt für die nächsten fünf Saisonen – jetzt kann sich Igls ganz auf die Weltmeisterschaft 2027 konzentrieren.

Ausgestellt hat die sogenannte Homologierung der Internationale Rodelverband (FIL), und zwar nach einer internationalen Trainingswoche auf der umgebauten Bahn. Sportlerinnen und Sportler konnten sich dabei mit der neuen Strecke vertraut machen. Die Zulassung gilt bis zum Ende der Saison 2030/31. Für Bob und Skeleton hatte der zuständige internationale Verband (IBSF) die Bahn bereits zuvor freigegeben. Nach dem Umbau ist der Eiskanal damit für alle drei Sportarten international zugelassen.

WM-Vorbereitungen laufen weiter

Laut der Betreibergesellschaft Olympiaworld Innsbruck ist die Zulassung ein wichtiger Schritt Richtung WM 2027. Die sportlichen und organisatorischen Vorbereitungen können nun weitergehen. Die Bahn ist abgenommen, die Zulassung gilt für die nächsten fünf Saisonen – jetzt kann sich Igls ganz auf die Weltmeisterschaft 2027 konzentrieren.