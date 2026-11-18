Ein 15-jähriger Tiroler, gegen den wegen terroristischer Straftaten ermittelt wird, ist nach vier Monaten U-Haft wieder frei. An seiner früheren Schule sorgt das für Unruhe. Die Schulleitung versucht zu beruhigen.

Das Landesgericht Innsbruck hat den Jugendlichen am 9. November gegen sogenannte gelindere Mittel aus der Untersuchungshaft entlassen. Er hält sich nach bisherigem Stand an alle gerichtlichen Weisungen und hat den vorgeschriebenen Unterricht von zu Hause aus besucht. Anzeichen, dass er seine mutmaßlichen Pläne weiterverfolgt, gibt es laut APA nicht. An der Schule, die er bis zum Sommer besucht hat, fürchten ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Eltern dennoch, er könnte dort mit bösen Absichten auftauchen.

Schulleitung: „Nicht an unserem Schulstandort“

In einem Rundschreiben vom 17. November informierte die Schulleitung Lehrkräfte, Schüler und Eltern. Der Jugendliche sei „nicht an unserem Schulstandort anwesend“, heißt es darin. Man arbeite mit der Bildungsdirektion zusammen, um einen sicheren Schulalltag zu gewährleisten. Gegenüber der APA wollte sich die Schulleitung nicht äußern. Auch die Bildungsdirektion gab keine Auskunft zu Sicherheitsmaßnahmen oder zur Stimmung an der Schule – man wolle die Situation nicht weiter eskalieren lassen. Es werde alles getan, um die Lage zu beruhigen.

Hinweis kam aus dem Ausland

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte im Sommer von einem ausländischen Partnerdienst einen Hinweis bekommen. Der damals 14-Jährige wurde daraufhin sofort festgenommen. Er soll sich ein Kampfmesser, eine Airsoft-Waffe und einen Helm mit Kamera beschafft haben – möglicherweise, um einen Anschlag zu filmen oder live zu übertragen. Bei einer Hausdurchsuchung am 20. Juli in seinem Wohnort im Tiroler Oberland fanden Ermittler laut APA eine Stichschutzweste, rechtsextremes Propagandamaterial und NS-Symbole. Im Internet soll er in einer Untergruppe des Netzwerks „The COM“ aktiv gewesen sein und sich dort über Gewaltfantasien ausgetauscht haben. Außerdem soll er versucht haben, einen jungen Schweden zu einem Anschlag zu bewegen. Die Ermittlungen laufen weiter. Wann Anklage erhoben wird, ist laut Staatsanwaltschaft Innsbruck „nicht absehbar“. Bis dahin bleibt der 15-Jährige auf freiem Fuß – und die Schule bemüht sich, die Sorgen von Eltern und Schülern zu zerstreuen.