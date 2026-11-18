Der Mann war laut Polizei gegen 12.35 Uhr in der Höttinger Gasse Richtung Norden unterwegs und wollte den Schutzweg über die Schneeburggasse überqueren. Ein Auto, das ebenfalls aus der Höttinger Gasse kam und nach links blinkte, blieb vor der Kreuzung stehen. Als der 30-Jährige bereits in der Mitte des Schutzwegs war, bog das Auto laut Polizei nach rechts ab und streifte ihn leicht. Der Fußgänger konnte sich an der Motorhaube abstützen und stürzte nicht. Die Lenkerin hielt an und wartete. Erst als der Mann am Fahrbahnrand stand und ihr mit „Daumen hoch“ signalisierte, dass alles in Ordnung sei, fuhr sie in der Schneeburggasse Richtung Westen weiter. Kurz darauf spürte der 30-Jährige Schmerzen und rief selbst die Rettung. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet die Lenkerin, sich zu melden – ebenso alle, die den Unfall am Schutzweg in der Schneeburggasse beobachtet haben.

Zeugenaufruf Gesucht: Lenkerin, etwa 70 Jahre alt, grau-braune, kinnlange Haare

Lenkerin, etwa 70 Jahre alt, grau-braune, kinnlange Haare Fahrzeug: weißer Kleinwagen

weißer Kleinwagen Ort und Zeit: Kreuzung Höttinger Gasse/Schneeburggasse, Mittwoch, 18. November, gegen 12.35 Uhr

Kreuzung Höttinger Gasse/Schneeburggasse, Mittwoch, 18. November, gegen 12.35 Uhr Hinweise an: Verkehrsinspektion Innsbruck, Tel. 059133/7591-100