Nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Kitzbühel (Tirol) hat ein 65-Jähriger am Mittwoch einen Ladendetektiv weggestoßen und ist geflüchtet. Eine Polizeistreife fasste ihn kurz darauf in der Nähe.

Der Ladendetektiv hatte den Mann laut Polizei gegen 11.35 Uhr nach dem Diebstahl angehalten und ihn gebeten, mit ins Geschäft zu kommen. Der 65-Jährige weigerte sich und stieß den Detektiv von sich. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem sich der Mann losreißen und zu Fuß flüchten konnte.Weit kam er nicht: Eine Streife der Polizeiinspektion Kitzbühel hielt ihn kurz darauf in der Nähe an. Sowohl der 65-Jährige als auch der Ladendetektiv gaben an, verletzt worden zu sein. Der Mann wurde einvernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird er wegen räuberischen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 18:20 Uhr aktualisiert