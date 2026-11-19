In Matrei in Osttirol stahl ein 33-Jähriger einem schlafenden Mann die Geldbörse und den Autoschlüssel. Wenige Stunden später entdeckte die Polizei den gestohlenen Pkw in Lienz.

Nach einem Autodiebstahl in Matrei in Osttirol konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter am Bahnhof Lienz festnehmen.

Nach einem Autodiebstahl in Matrei in Osttirol konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter am Bahnhof Lienz festnehmen.

Ein nächtlicher Diebstahl in Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) konnte noch am selben Tag geklärt werden. Ein 33-jähriger Rumäne steht im Verdacht, in der Nacht auf Mittwoch, den 18. November 2026, einem 23-jährigen Landsmann die Geldbörse und den Autoschlüssel gestohlen zu haben. Anschließend soll er mit dessen Pkw davongefahren sein.

Diebstahl, während Opfer schlief

Laut Polizei betrat der Tatverdächtige zwischen Mitternacht und 3 Uhr eine unversperrte Mitarbeiterunterkunft. Dort schlief zu diesem Zeitpunkt der 23-Jährige. Der mutmaßliche Täter soll die Geldbörse samt Bargeld sowie den Fahrzeugschlüssel an sich genommen haben. Anschließend soll der 33-Jährige das Auto des Opfers gestohlen haben und in unbekannte Richtung davongefahren sein. Eine erste Fahndung in der Umgebung blieb erfolglos.

Gestohlenes Auto in Lienz entdeckt

Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, konnte der gestohlene Pkw schließlich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Lienz entdeckt werden. Nur zweieinhalb Stunden später, gegen 21.30 Uhr, klickten für den mutmaßlichen Täter am Bahnhof Lienz die Handschellen. Der 33-Jährige wurde festgenommen.

Opfer bekommt alles zurück

Für den 23-Jährigen ging die Geschichte glimpflich aus. Wie die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol mitteilt, konnten sowohl das Fahrzeug als auch sämtliche gestohlenen Wertgegenstände an ihn zurückgegeben werden. Laut Polizei entstand dem Opfer dadurch kein Schaden.