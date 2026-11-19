Eine gefälschte E-Mail und ein Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters wurden einer 45-Jährigen in Sölden (Tirol) zum Verhängnis. Die Frau verlor einen hohen vierstelligen Eurobetrag.

Eine 45-Jährige wurde in Sölden Opfer einer Betrugsmasche mit einer gefälschten E-Mail und einem falschen Bankmitarbeiter.

Eine 45-Jährige wurde in Sölden Opfer einer Betrugsmasche mit einer gefälschten E-Mail und einem falschen Bankmitarbeiter.

Eine 45-jährige Frau aus Österreich wurde am Mittwoch, dem 18. November 2026, in Sölden (Bezirk Imst, Tirol) Opfer eines Online-Betrugs. Mit einer gefälschten E-Mail und einem anschließenden Telefonanruf gelang es bislang unbekannten Tätern, die Frau um mehrere Tausend Euro zu bringen.

Gefälschte E-Mail als Köder

Gegen 16.30 Uhr erhielt die 45-Jährige eine E-Mail, die angeblich von einer öffentlichen Einrichtung stammte. Darin wurde sie aufgefordert, ihre Kreditkartendaten zu aktualisieren. Kurz darauf meldete sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter telefonisch bei der Frau. Er behauptete, dass ein Betrugsfall vorliege, und forderte sie dazu auf, ihr Bankkonto sperren zu lassen.

Aktivierungscode am Telefon weitergegeben

Die Frau ließ ihr Konto daraufhin direkt bei der Bank sperren. Anschließend erhielt sie einen Aktivierungscode, den sie den Betrügern telefonisch mitteilte, weil dieser angeblich für die Freischaltung benötigt wurde. Erst als sich die 45-Jährige danach an die Bankhotline wandte, wurde der Betrug bemerkt.

Hoher finanzieller Schaden

Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden. Laut Polizei verlor die Frau einen hohen vierstelligen Eurobetrag. Wie genau die Täter das Geld erbeuteten, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.