Ein Spaziergänger entdeckte am Mittwochabend einen Wohnhausbrand in See (Tirol). Rund 100 Feuerwehrleute rückten aus. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt.

Ein Wohnhausbrand hat am Mittwochabend, dem 18. November 2026, in See im Bezirk Landeck (Tirol) für einen Großeinsatz gesorgt. Gegen 21.30 Uhr bemerkte ein Spaziergänger das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Rund 100 Feuerwehrleute rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.

Eigentümer hatte Ofen eingeheizt

Wie die Polizei mitteilt, war das betroffene Wohnhaus zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Allerdings hatte der Eigentümer am Vormittag desselben Tages den Ofen eingeheizt, da das Gebäude im Winter wieder bewohnt werden soll. Ob das Einheizen mit dem Brand in Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren See, Kappl und Landeck rückten mit insgesamt 13 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften an. Auch die Rettung, die Polizeiinspektionen Landeck und Ischgl sowie ein Mitarbeiter des Netzbetreibers Tinetz standen im Einsatz. Nach mehreren Stunden konnten die Feuerwehren schließlich am Donnerstag, dem 19. November, gegen 1 Uhr „Brand aus“ geben.

Keine Verletzten

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt weiterhin zur Ursache des Feuers.