In einem Betrieb in Fügen (Tirol) geriet am Mittwochabend eine schwere Arbeitsmaschine in Brand. Während des Löscheinsatzes explodierten zwei Reifen. Ein Feuerwehrmann erlitt dabei einen Schock.

In Fügen geriet eine schwere Arbeitsmaschine in Brand. Während des Löscheinsatzes explodierten zwei Reifen.

In Fügen geriet eine schwere Arbeitsmaschine in Brand. Während des Löscheinsatzes explodierten zwei Reifen.

Ein Brand in einem Betrieb in Fügen im Bezirk Schwaz (Tirol) hat am Mittwochabend, dem 18. November 2026, einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 19.30 Uhr geriet eine schwere, selbstfahrende Arbeitsmaschine in Flammen. Rund 70 Feuerwehrleute rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.

Zwei Reifen explodieren

Während des Einsatzes kam es zu einem erschreckenden Zwischenfall: Zwei Reifen der brennenden Arbeitsmaschine explodierten. Ein Feuerwehrmann erlitt dadurch einen kurzzeitigen Schock. Er wurde vom anwesenden Rettungsdienst direkt vor Ort versorgt. Laut Polizei wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Die Freiwillige Feuerwehr Fügen konnte das Feuer innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle bringen. An der Arbeitsmaschine entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Die Polizei beziffert diesen auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Insgesamt standen 70 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Fügen sowie die Rettung und ein Notarzt im Einsatz.