Eine SMS, ein verdächtiger Link und ein Anruf mit fatalen Folgen: Ein 30-Jähriger aus Tirol wurde Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Am Ende fehlten mehrere Tausend Euro auf seinem Konto.

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land ist auf einen FinanzOnline-Betrug hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, erhielt der ungarische Staatsbürger am 16. November 2026 eine SMS, in der er aufgefordert wurde, seine Bankdaten in seinem FinanzOnline-Konto einzugeben. Dafür sollte er einen mitgeschickten Link öffnen. Der Mann folgte der Aufforderung.

Angebliche Bankexpertin meldete sich

Am nächsten Tag erhielt der 30-Jährige einen Anruf von einer unbekannten Frau. Sie gab sich als Sicherheitsexpertin seiner Bank aus und behauptete, Betrüger hätten mehrere Überweisungen von seinem Konto vorbereitet. Um diese angeblich unrechtmäßigen Zahlungen zu verhindern, müsse er einige Vorgänge in seiner Banking-App bestätigen. Der Mann vertraute der Anruferin und führte nach ihren Anweisungen insgesamt vier Freigaben durch.

Vier Überweisungen ins Ausland

Erst am darauffolgenden Tag, als der Mann persönlich bei seiner Bank nachfragte, wurde das Ausmaß des Betrugs deutlich: Mit den vier Bestätigungen hatte er keine Überweisungen gestoppt, sondern selbst vier Zahlungen freigegeben. Das Geld war auf zwei unterschiedliche ausländische Bankkonten überwiesen worden. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern laufen.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Der Fall zeigt, wie Betrüger mit gefälschten Nachrichten und angeblichen Sicherheitsanrufen versuchen, an Geld zu gelangen. Wer unerwartet zur Eingabe von Bankdaten oder zur Freigabe von Überweisungen aufgefordert wird, sollte misstrauisch werden und die eigene Bank über eine offiziell bekannte Telefonnummer kontaktieren.