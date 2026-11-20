Er begründete seinen Schritt damit, dass ihm aktuell noch die nötige Form fehle: „Kurz gesagt: Ich bin einfach noch nicht parat.“ Zudem räumte der Tiroler ein, dass das Pensum zuletzt wohl etwas zu hoch angesetzt war: „Vor zwei Wochen sind wir einen Schritt drüber gegangen, da haben wir ein bisschen draufgezahlt.“

Kärntner bekommt Chance

Durch die Absage des Vorjahres-Dritten beziehungsweise Gurgl-Gewinners von 2023 ergibt sich nun eine Chance für den Nachwuchs: Der Kärntner Oscar Heine rutscht für den zweiten Herren-Slalom des Winters in den Kader nach. Feller selbst stellte klar, dass er erst wieder ins Renngeschehen eingreifen möchte, wenn er voll leistungsfähig ist und Freude am Fahren hat. „Körperlich und skifahrerisch bin ich nicht bereit, um mit der Weltspitze mitzufahren“, erklärte er offen.

Eine Woche Skipause

Die Bemühungen, das Saisondebüt doch noch auf heimischem Schnee zu feiern, haben dem Routinier zuletzt einiges abverlangt. Sein neuer Fahrplan sieht daher eine bewusste Entlastung auf der Piste vor: „Ich mache morgen noch einen Trainingstag und dann eine Woche Skipause.“ Statt Stangentraining stehen für Feller in den kommenden Tagen gezielte Aufbaumaßnahmen im konditionellen Bereich sowie Rehabilitation auf dem Programm. Das nächste große Ziel im Rennkalender bildet für ihn nun der Slalom-Klassiker im französischen Val d’Isère in rund drei Wochen.