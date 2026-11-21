Ein Ausflug mit dem E-Scooter endete für zwei Buben in Innsbruck im Krankenhaus. Der 13-jährige Fahrer verlor beim Bremsen die Kontrolle über den Roller.

Am Freitag, dem 20. November 2026, waren zwei Buben im Alter von zwölf und 13 Jahren gemeinsam auf einem E-Scooter in Innsbruck unterwegs. Der 13-Jährige lenkte gegen 19.30 Uhr den Roller auf einem Gehsteig im Bereich der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße, sein zwölfjähriger Freund fuhr mit.

Beim Bremsen die Kontrolle verloren

Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Als der 13-Jährige bemerkte, dass der Gehsteig eine Rechtskurve machte, versuchte er noch abzubremsen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über den E-Scooter. Beide Buben stürzten zu Boden und verletzten sich. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die Kinder noch an der Unfallstelle. Anschließend wurden sie zur weiteren Untersuchung in die Klinik Innsbruck gebracht. Laut Polizei trug keiner der beiden Buben einen Helm.