Ein neues, kostenloses Beratungsangebot in Tirol unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Eltern psychisch belastet oder erkrankt sind. Das Projekt „Wurzeln und Flügel“ gibt es in allen Bezirken.

Sie stehen hinter dem Projekt „Wurzeln und Flügel“ (v. l.): Jean Paul, Sozialforscherin an der Medizinischen Universität Innsbruck, Veronika Eiterer, Projektleiterin bei Rainbows Tirol, Stephan Mader, Geschäftsführer der Diakoniewerk forKIDS Therapie GmbH, Landesrätin Cornelia Hagele, Andrea Wicke, stellvertretende Leiterin der ÖGK-Landesstelle Tirol, und Tanja Eberhart, Projektleiterin bei forKIDS.

Sie stehen hinter dem Projekt „Wurzeln und Flügel“ (v. l.): Jean Paul, Sozialforscherin an der Medizinischen Universität Innsbruck, Veronika Eiterer, Projektleiterin bei Rainbows Tirol, Stephan Mader, Geschäftsführer der Diakoniewerk forKIDS Therapie GmbH, Landesrätin Cornelia Hagele, Andrea Wicke, stellvertretende Leiterin der ÖGK-Landesstelle Tirol, und Tanja Eberhart, Projektleiterin bei forKIDS.

Wenn sich Eltern oder andere Bezugspersonen wegen einer psychischen Belastung plötzlich anders verhalten, verunsichert das Kinder oft. Sie haben Angst oder schämen sich. Hier setzt „Wurzeln und Flügel“ an: Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahren. Das kann von stressbedingt verändertem Verhalten der Eltern bis zu einer psychischen Erkrankung reichen. Umgesetzt wird das Projekt von Rainbows Tirol und den forKIDS Therapiezentren des Diakoniewerks, im Auftrag des Landes Tirol und gemeinsam mit den Sozialversicherungen und dem Gemeindeverband. Die Medizinische Universität Innsbruck begleitet es wissenschaftlich.

Bis zu zwölf Beratungstermine

Nach einem Erstgespräch können Familien bis zu zwölf weitere Termine nutzen, je nach Bedarf einzeln, in der Gruppe oder gemeinsam mit Geschwistern. Auch Eltern, Großeltern und andere Bezugspersonen werden beraten. Die Beratung ist kostenlos. „Wir helfen dabei, den Kindern die herausfordernde Situation zu erklären“, sagt Tanja Eberhart, Projektleiterin bei forKIDS. Ziel sei es laut forKIDS-Geschäftsführer Stephan Mader auch, das Risiko zu senken, dass die Kinder später selbst psychische Probleme entwickeln. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele betont, das Angebot solle betroffene Kinder frühzeitig stärken.

Jedes vierte bis fünfte Kind betroffen

Wie viele Kinder das betrifft, zeigt die Forschung: „Internationale Studien zeigen, dass jedes vierte bis fünfte Kind mit einem psychisch erkrankten Elternteil lebt“, sagt Sozialforscherin Jean Paul. Sie leitete das Forschungsprojekt „Village“ der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und der Medizinischen Universität Innsbruck. Dort verbesserten sich unter anderem das Wissen über psychische Erkrankungen und die Gespräche darüber in den Familien. Diese Erfahrungen sollen nun in die Auswertung von „Wurzeln und Flügel“ einfließen.

„Wurzeln und Flügel“ Für wen: Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren mit psychisch belasteten oder erkrankten Eltern oder Bezugspersonen

Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren mit psychisch belasteten oder erkrankten Eltern oder Bezugspersonen Was: Erstgespräch und bis zu zwölf weitere Termine, auch für Eltern und Angehörige

Erstgespräch und bis zu zwölf weitere Termine, auch für Eltern und Angehörige Wo: in allen Tiroler Bezirken, über Rainbows Tirol und die forKIDS Therapiezentren

in allen Tiroler Bezirken, über Rainbows Tirol und die forKIDS Therapiezentren Kosten: keine

keine Alle Angebote: psychosoziale-angebote.tirol

Weitere Angebote in Tirol

Netzwerk Gesund ins Leben: unterstützt Familien in belastenden Situationen schon in der Schwangerschaft und in den ersten drei Lebensjahren des Kindes, mit Hausbesuchen und Beratung, tirolweit und kostenlos.

unterstützt Familien in belastenden Situationen schon in der Schwangerschaft und in den ersten drei Lebensjahren des Kindes, mit Hausbesuchen und Beratung, tirolweit und kostenlos. „Gestärkt trotz Krise“: Beratung für psychisch belastete oder erkrankte Eltern und ihnen nahestehende Erwachsene, jeden dritten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr am Landeskrankenhaus Innsbruck, ohne Anmeldung. Die nächsten Termine sind am 16. Dezember, 20. Jänner und 17. Februar.

Einen Überblick über alle psychosozialen Angebote in Tirol gibt es auf psychosoziale-angebote.tirol.

So bekommt man Hilfe