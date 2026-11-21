Ein Streit zwischen zwei jungen Männern ist am Freitagabend am Bahnhof in Lienz eskaliert. Ein 19-Jähriger wurde dabei verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Am Freitagabend kam es am Bahnhof in Lienz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Am Freitagabend kam es am Bahnhof in Lienz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Am Freitag, dem 20. November 2026, kam es in der Bahnhofshalle in Lienz in Osttirol zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Wie die Polizei informiert, gerieten sie gegen 23.40 Uhr zunächst verbal aneinander, doch dabei blieb es nicht: Im weiteren Verlauf wurde ein 19-jähriger Österreicher von einem unbekannten Täter verletzt.

Täter und Begleiter verschwunden

Ein Begleiter des 19-Jährigen alarmierte daraufhin die Polizei und die Rettung. Als die Beamten eintrafen, waren der mutmaßliche Täter und seine beiden Begleiter bereits verschwunden. „Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ“, so die Polizei. Der 19-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 18 bis 20 Jahre alt

Ungefähr 1,75 Meter groß

Sehr kurze Haare

Dunkle Kleidung

Sprach mit einheimischem Dialekt

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133 7230-100 zu melden.