Am heutigen Samstag, 21. November 2026, findet der Slalom der Damen in Gurgl (Bezirk Imst, Tirol) statt. Wie es nach dem ersten Durchgang steht, erfahrt ihr hier bei uns.

In Gurgl findet am Samstag, 21. November, der Damen-Slalom statt. Anna Swenn-Larsson führt nach dem ersten Durchgang.

In Gurgl findet am Samstag, 21. November, der Damen-Slalom statt. Anna Swenn-Larsson führt nach dem ersten Durchgang.

Im Tiroler Gurgl (Bezirk Imst, Tirol) finden dieses Wochenende jeweils ein Slalom der Damen und Herren statt. Die Damen machen am Samstag, 21. November, den Anfang. Während die Topgruppe rund um die ersten sieben Rennläuferinnen noch neblige und bedeckte Bedingungen gehabt haben, hat im ersten Durchgang rund um Startnummer 10 dann die Sonne vom Himmel gelacht.

So steht es nach dem ersten Durchgang des Damen-Slaloms in Gurgl

Dementsprechend haben sich einige Fahrerinnen nach Startnummer 10 sehr weit nach vorne gearbeitet. In Führung liegt nach dem ersten Durchgang nichtsdestotrotz die Schwedin Anna Swenn-Larsson (Startnummer 2) vor Lara Colturi (Albanien, Startnummer 6). Die beste Österreicherin ist Katharina Truppe mit 1,52 Sekunden Rückstand auf Platz 19. Wie es nach dem ersten Durchgang steht, erfahrt ihr in der folgenden Infobox. Wir haben euch die Top 15 aufgelistet.

Zwischenstand im Damen-Slalom in Gurgl nach dem ersten Durchgang: 1. Anna Swenn-Larsson (Schweden): 51,70 Sekunden

2. Lara Colturi (Albanien): +0,24

3. Lara Della Mea (Italien): +0,26

4. Dzenifera Germane (Lettland): +0,39

5. Hanna Aronsson Elfman (Schweden): +0,45

6. A J Hurt (USA): +0,55

7. Sara Hector (Schweden): +0,61

8. Caitlin McFarlane (Frankreich): +0,71

9. Zrinka Ljutic (Kroatien): +0,74

10. Marion Chevrier (Frankreich): +0,88

11. Paula Moltzan (USA): +1,16

12. Eliane Christen (Schweiz): +1,26

13. Emma Aicher (Deutschland): +1,28

14. Lena Dürr (Deutschland): +1,29

15. Cornelia Öhlund (Schweden): +1,40

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Österreicherinnen enttäuschen in Durchgang 1

Neben Truppe liegen auch die übrigen fünf Österreicherinnen weit zurück. Auf Platz 24 und damit zumindest noch im zweiten Durchgang liegt Natalie Falch mit 2,09 Sekunden Rückstand. Die übrigen Österreicherinnen haben es nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Katharina Huber liegt auf Platz 37, Valentina Rings-Wanner auf Platz 40, Lisa Hörhager ist direkt dahinter 41. und Franziska Gritsch hat sich auf Rang 44 eingereiht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 12:03 Uhr aktualisiert